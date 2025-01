Donnapop.it - Kekko dei Modà contro Tony Effe, ovvero il bue che dice cornuto all’asino

Di recente,Silvestre, leader dei, ha parlato die dei suoi brani misogini. Le sue parole, in un primo momento, mi sono apparse condivisibili, al netto di una frase, che inizialmente mi sembrava solo retorica, invece rappresenta qualcosa di ben più insidioso.ha detto «Oggi nelle canzoni sento volgarità, cattiveria, la donna è trattata come un oggetto. Devi farla sentire importante, perché lo è».Ecco, di fronte a quel «devi farla sentire importante, perché lo è», è scattato in me qualcosa che voglio provare a spiegare. Perché il problema, a mio avviso, è tutto radicato in quell’espressione apparentemente innocua, opportuna e quasi lodevole.Silvestre come: ecco perchéConsiderare una donna importante, quindi speciale, solo per il fatto che sia donna non è diverso dal considerarla inferiore (all’uomo, va da sé) per lo stesso identico motivo: il principio è lo stesso ed è un principio sbagliato e pericoloso.