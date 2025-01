Bergamonews.it - I Pro Vita nel Consiglio delle Donne, Rete Lenford: “Non ci illudiamo, verificheremo seduta dopo seduta”

Leggi su Bergamonews.it

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di, Avvocatura per i diritti LGBTI+, in merito al dibattito sull’ingresso dell’associazione Pronela Bergamo.Apprendiamo che Proha aderito aldella municipalità di Bergamo.Come avvocate, giuriste e attiviste di* da sempre impegnate nella difesa dei diritti civili,libertà individuali e della lotta contro ogni forma di discriminazione, ci siamo trovate a riflettere sul significato che questa adesione comporta nel Comune di Bergamo; città in cuiha la propria sede nazionale.Prosi batte da sempre contro il dirittodi decidere autonomamente del proprio corpo, si oppone con fermezza all’interruzione volontaria della gravidanza e sostiene una narrazione di “famiglia tradizionale”.