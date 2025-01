Pronosticipremium.com - I due volti di Roma: Hummels e Paredes risorti, Soulé può partire

L’arrivo di Ranieri è stata la scintilla per la rinascita dellache, seppur in estremo ritardo in campionato per l’Europa che conta, ha ritrovato un’identità che può far sperare in qualcosa di miracoloso. Con il tecnico di Testaccio tante le buone notizie dai singoli, come un Dybala mai così costante nel minutaggio e nel rendimento, un inaspettato fattore Saelemaekers, un Koné straripante e tanto altro. Letteralmentesono, due giocatori ai margini ora colonne portanti della squadra.“Sono due campioni del mondo, hanno esperienza e personalità da vendere. È stato logico rida loro”. Tutto piuttosto ovvio, ma non per chi lo ha preceduto, visto che entrambi erano di fatto fuori dal progetto e pronti a salutare lagià a gennaio. La presenza dial centro della difesa sta mostrando ciò che ci si aspettava: un giocatore ancora in forma con una capacità di lettura fenomenale, nonché dotato di una leadership che ha alzato il livello delle prestazioni di tutti i compagni di reparto.