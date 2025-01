.com - HP Omen Max 16: notebook gaming più potente con ventole autopulenti

Leggi su .com

Tra le novità principali del CES di Las Vegas troviamo HPMax 16, un laptop dacon caratteristiche innovative, gli aggiornamenti alla linea EliteBook e il nuovo ZBook Ultra 14 G1a, una workstation progettata per prestazioni elevate.HP ha utilizzato il CES come palcoscenico per presentare la sua rinnovata gamma di, che include dispositivi all’avanguardia progettati per soddisfare le esigenze di gamer, professionisti e aziende.È tempo di saldi: Galaxy Book4 Edge scontato di oltre 700€HPMax 16:senza compromessiHPMax 16 si distingue per le sue prestazioni eccezionali e un sistema di raffreddamento rivoluzionario. Equipaggiato con le nuove GPU Nvidia GeForce RTX, tra cui si vocifera la presenza della RTX 5080, e una scelta tra i processori Intel Core Ultra 9 o Ryzen AI 9 HX, questo laptop promette di affrontare anche i giochi più esigenti con fluidità e velocità.