Guida Starfield Un alto prezzo da pagare

Cari amici di Top Games ci stiamo avvicinando pian piano alla conclusione di questa main quest con una nuova missione di, Unda. In questa missione conterà molto il livello al quale sarete o la vostra determinazione ad evitare gli scontri. Vi diciamo sin da subito che i nemici da qui in avanti almeno per quanto riguarda la campagna principale necessiteranno che voi siate di un livello abbastanzaper uscirne indenni. Intorno al 25 andrà abbastanza bene, di più è strettamente consigliato. Scopriremo di più sui manufatti e ci troveremo a fare delle scelte abbastanza difficili., Undae il conto sarà salatoLa missione avrà inizio nella Loggia al termine di quella precedente. Siccome saranno indissolubilmente legate, non vi sarà possibile intervallare con altri incarichi secondari in quanto non vi sarà permesso lasciare la Loggia.