Ilgiorno.it - Giochi dei bimbi e gazebo bruciati a Buccinasco: “Dove sono le famiglie dei vandali?”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – “A scuole chiuse, per le vacanze natalizie o per quelle estive, inizia la devastazione”. Il sindaco Rino Pruiti allarga le braccia e commenta avvilito le immagini deismi avvenuti negli ultimi giorni in città. A partire dai paletti che perimetrano il marciapiede di via Mantegna, tirati giù e lasciati sull’asfalto. “Saranno ripristinati in questi giorni”, assicura. Poi cipresi di mira dagli incivili, riempiti di immondizia dopo le feste serali all’aperto, con giovani che approfittano delle costruzioni di legno con tavoli e sedute, posizionate nei parchi, per radunarsi con bottiglie di superalcolici fino all’alba. Oltre ai rifiuti abbandonati, tra cocci di bottiglie e bicchieri, proprio nelle areegiocano i bambini, iimbrattati e spesso distrutti, con le assi di legno date anche alle fiamme e bruciate da petardi.