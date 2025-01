Ilveggente.it - Game over Giuntoli-Motta: punto di non ritorno

il dirigente e il tecnico sono arrivati al punto di non ritorno. Alla Juventus serve un nuovo corso immediato A gennaio addio scudetto, fuori dalla Supercoppa Italiana dopo aver dominato il primo tempo e aver dato la possibilità al Milan di rimanere in partita, una Champions League tra alti e bassi e la Coppa Italia unico vero e obiettivo. punto di non ritorno (Lapresse) – Ilveggente.it La Juventus sta andando male, è sotto gli occhi di tutti. Il nuovo corso voluto da Giuntoli, che ha affidato la panchina a Thiago Motta, non sta dando i frutti sperati. Anzi: nessuno si aspettava che in questo momento della stagione i bianconeri fossero così distanti dal primo posto e con un problema enorme che è quello di Vlahovic. Sì, perché in tutto questo il contratto del centravanti serbo – in scadenza nel 2026 – non è stato rinnovato e all'orizzonte non c'è nemmeno il sentore di un possibile accordo.