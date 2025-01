Lapresse.it - Etiopia, i cristiani ortodossi celebrano il Natale vestiti di bianco

Migliaia diinhanno celebrato illunedì sera partecipando a preghiere e alla messa di mezzanotte, avvolti nei tradizionali abiti bianchi per commemorare la nascita di Gesù e la fine di un periodo di digiuno di 43 giorni. Nella capitale Addis Abeba il patriarca Tewahedo ha officiato il rito nella chiesa di Bole Medhanialem nel centro della capitale mentre altri fedeli hanno preso parte alla messa della Vigilia nella chiesa di San Michele, in una suggestiva celebrazione tra canti e candele. Gli etiopi seguono il calendario giuliano, nel quale ilcade il 7 gennaio e il capodanno l’11 settembre. In tutto il paese milioni dirispettano la tradizione macellando animali e riunendosi con i familiari per interrompere il digiuno dopo mezzanotte.