Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, i ringraziamenti speciali di Emerson Royal | SOCIAL

Leggi su Pianetamilan.it

Ieri sera, ilha vinto la Supercoppa Italiana battendo 2-3 l'grazie ai gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham., terzino destro dei rossoneri, ha condiviso suidei momenti dei festeggiamenti.Arrivato nell'agosto del 2024 dal Tottenham,è stato spesso bersaglio di critiche e proteste. Protagonista di diverse prestazioni negative, il brasiliano ha preso il posto di Davide Calabria nell'undici titolare. A piccoli passi ed ambientandosi sempre di più, il terzino destro delsta migliorando le sue prestazioni.Per, la Supercoppa Italiana vinta ieri sera contro l'è stata molto importante. Infatti, per l'ex Tottenham si tratta del primo trofeo della sua carriera calcistica.Su Instagram,ha condiviso un reel di circa 3 minuti e mezzo in cui si vede lui, insieme ai suoi compagni di squadra, festeggiare la vittoria in Supercoppa.