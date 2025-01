Rompipallone.it - Conceicao è già l’idolo dei tifosi: replica il “meme” dopo l’Inter

Ultimo aggiornamento 6 Gennaio 2025 23:59 di Simone DavinoSergioha vinto il primo trofeo col Milan in sole due partite da allenatore dei rossoneri. Ed è giàdei rossoneri.Sul web è presto circolato un video sul quale, i diversi canali social attingeranno, proprio per quanto si è visto subitola rimonta in Supercoppa, accanto al trofeo, conprotagonista.Il padre del talento della Juventus, battendo prima la Juventus e poi– entrambe le sfide in rimonta -, si è scatenato negli spogliatoi dando vita a quella che in gergo sui social viene chiamata “fonte e base di” e magari sarà così pero mese di gennaio. Idolo già deimilanisti, per una Supercoppa che resterà nella storia, visto il risultato col trofeo ottenuto dalla formazione milanista,gli stravolgimenti vissuti con Fonseca fino a poche settimane fa.