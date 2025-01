Ilfattoquotidiano.it - Comunicare il cambiamento climatico, la giornalista Sara Moraca: “Terrorizzare non serve, responsabilizzare sì”

“No, utilizzare una cornice catastrofica nel racconto del, come spiega bene la letteratura, non aiuta l’impegno a lungo termine delle persone. E tuttavia è sacrosanto che al cittadino arrivi l’idea della complessità di ciò che accade, perché solo in questo modo ci si rende conto di ciò che stiamo fronteggiando”., ricercatrice, docente,, è un’esperta, tra l’altro, di comunicazione del. Tema al centro del libro, da lei curato, La comunicazione ambientale. Teoria, strumenti e pratiche. Dalla scienza al giornalismo all’attivismo (Franco Angeli).Partiamo dalla comunicazione delportata davanti dai movimenti, da Fridays for Future a Extinction Rebellion. Lei ritiene efficace una comunicazione basata soprattutto su una visione catastrofica del futuro?La letteratura scientifica ci dice che la narrazione emotiva ha sicuramente una connotazione importante: la narrazione, lo storytelling è fondamentale per arrivare alle persone, per far sì che il temarisulti importante e pertinente e arrivi alla vita quotidiana delle persone.