Lanazione.it - Comune di Rapolano Terme, investimenti per 5 milioni nel 2025

(Siena), 7 gennaio- Ammontano a oltre 5di euro gliprevisti daldi(Siena) nell'anno appena iniziato, con opere che copriranno il triennio-2027 per un totale di quasi 9di euro. Il piano delle opere pubbliche è stato approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale, si spiega in una nota, che ha dato il via libera al bilancio di previsione per l'anno in corso e comprende interventi in settori diversi in fase di completamento, progettazione o affidamento. Le opere in fase di completamento entro i prossimi mesi sono la palestra adiacente la scuola di secondo grado aper circa 500mila euro, finanziata per l'80% da un contributo del ministero, la ristrutturazione della torre medievale e di piazza della Repubblica, finanziate entrambe per l'80% rispettivamente dalla Regione e dal fondo Fesr, e il completamento della riqualificazione del parco della stazione ferroviaria con l'installazione della locomotiva, finanziato con risorse comunali.