Atletica via al Meeting della Befana | ad Ancona Pettorossi trionfa nei 200

Adva in scena il, evento che inaugura la nuova stagione indoor al PalaCasali di. La struttura si prepara ad ospitare gli Assoluti, in scena tra il 22 e il 23 febbraio. Nei 200 metriDiego, che firma il successo in 21:03. L’atletaLibertas Unicusano Livorno, la scorsa estate impegnato sulla stessa distanza ai Giochi di Parigi, si avvicina al personale indoor di 20:95, realizzato due anni fa negli Stati Uniti. Alle sue spalle c’è Edoardo Scotti, argento europeo e finalista olimpico nelle due staffette 4×400, che chiude la prova in 21.60. Il terzo posto è andato poi a Massimilano Cafone, che ha firmato un 22.07. In campo femminile, Lavinia Capasso vince in 24.82, mettendosi davanti a Giulia Colonna (24.87) e a Gaia D’Ambrosio (25.40).