Sport.quotidiano.net - Atalanta, tante richieste dalla serie B per Marco Palestra. Ma l’esterno resterà a Bergamo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Diversi club diB vorrebbero in prestito fino a giugno il 19enne talento atalantino. Alla porta dell’avrebbe già bussato il Pisa di Inzaghi, che dai bergamaschi ha già avuto in prestito in estate il 21enne difensore milanese Giovanni Bonfanti, suo compagno lo scorso anno nella under23 inC. La Dea però avrebbe risposto no grazie.pertanto non dovrebbe andare in prestito e restare fino a giugno in prima squadra, come quinto esterno dietro a Bellanova, Cuadrado, Ruggeri e Zappacosta. Il laterale di Buccinasco, vent’anni il prossimo 3 marzo, in questa prima metà di stagione ha collezionato 184 minuti di utilizzo in nove presenze, otto spezzoni nei finali traA, Champions, Supercoppa Europea e Supercoppa Italiana e una presenza da titolare tre settimane fa in Coppa Italia contro il Cesena.