Nerdpool.it - Annunciato il film su Horizon Zero Dawn

Leggi su Nerdpool.it

Il pluripremiato gioco di ruolo d’azionesta per essere adattato al grande schermo. Comedurante la conferenza stampa di Sony al CES 2025, PlayStation Studios e Columbia Pictures sono nelle prime fasi di adattamento didi Guerilla Games in un lungometraggio. Il prossimoadatterà il videogioco del 2017 e presenterà la storia delle origini di Aloy ambientata in un mondo futuristico post-apocalittico pieno di creature robotiche. Non è stata annunciata una data di uscita specifica e non sono stati confermati i creativi coinvolti.segue Aloy, una cacciatrice che esplora il mondo post-apocalittico per scoprire le sue origini e guadagnarsi il diritto di diventare un membro dei Nora, una tribù di feroci cacciatori-raccoglitori matriarcali che vive sulle montagne innevate del Parco Nazionale di Yellowstone nel Wyoming.