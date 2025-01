Sport.quotidiano.net - Under 14: le ragazze continuano a vincere. Masi-ZolaMonte, percorso netto. Dà spettacolo anche a Imola

Un grande risultato e un futuro roseo davanti. E’ la rappresentativa femminile14 della polisportiva Giovanniche conquista il torneo nazionale Baby Volley, organizzato dalla Diffusione Sport di Pasquale De Simone a. Ledelle Due Torri si impongono, con entusiasmo e passione, in tutte le partite. Debutto subito ok, contro il Savena, superato 2-0. Stesso risultato con le toscane della Folgore San Miniato. Poi, il derby con la Pontevecchio e nuovi sorrisi, 2-1. E sempre per 2-1 si chiude il confronto con l’Us Daino Gavassa di Reggio Emilia. A questo punto c’è la finale e,in questa occasione, lenon si tirano indietro e chiudono sul 2-1 contro le piemontesi di Medina. Una bella affermazione per una squadra di valore frutto di una attenta collaborazione tra la polisportiva Giovannidi Casalecchio e Zola Monte.