Un anno ricco di emozioni Da Biancaneve a Micheal con una certezza | Downton Abbey 3 | i film più attesi del 2025

Preparatevi, sarà undi grande cinema. Le pellicole che aspettiamo con trepidazione sono tantissime. Fare una scelta è stato difficilissimo. Ma ecco quali sono i 10piùdel. A cui aggiungiamo la nostra guilty pleasure. Quello che aspettiamo di vedere in sala da anni. E che ha una data di uscita già fissata da tempo. Non prendete impegni per il 12 settembre, i Crawley tornano al cinema! Da grandi fan della serie originaria e dei dueseguenti, non vediamo l’ora di andare a vedere3.Idel 2024 che vedremo nelMa, nel frattempo, teniamo d’occhio il calendario per questi 10 imperdibilidel. Da cui abbiamo tolto, per esempio, A complete unknown, il biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet, perché è già uscito nel resto del mondo e sarà nelle nostre sale il 23 gennaio.