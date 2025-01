Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 10:00

Luceverde Lazio ben trovati all’ascolto Buongiornoscorrevole su Gran parte delle regioni attenzione Comunque sulla diramazione dinord all’altezza dello svincolo per il nuovo di Porto per la presenza di animali sulla strada prudenza nella guida anche sulla A24-teramo tra Vicovaro Mandela e Valle del Salto Ma in questo caso per la nebbia che riduce la visibilità ad appena 80 metri vento forte e segnalato sulla A12 laCivitavecchia tensione tra Fregene e laFiumicino anella zona di Cinecittà Questa mattina è impegnata da una corsa podistica corri per la befana partenza e arrivo in via Lemonia e passaggio lungo la circonvallazione Tuscolana via Tuscolana via delle Capannelle via Nuova e viale Appio Claudio a San Pietro oltre alla preghiera dell’angelus sono in programma la cerimonia solenne per l’epifania è il corteo storico viva la Befana divieti di sito e di sosta su diverse strade adiacenti a Piazza bene da Massimo peschi per il momento è tutto un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità