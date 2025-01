Sport.quotidiano.net - Supercoppa, vince il Milan: Inter battuta 3-2 al 94’

Riyadh, 6 gennaio 2025 – Unaspettacolare. Lail3-2. Bisogna partire dalla fine, quando la partita è sul due a due dopo la doppia rimontaista. Dumfries ha la palla buona a tre dalla fine, ma Maignan lo mura, così, al quarto di recupero, l’ennesima grande giocata di Leao, che ha cambiato la partita, smarca il tap in di Abraham per il gol decisivo e il tripudio rossonero. Conceicao, che aveva già vinto lada giocatore, la conquista da allenatore del, con due partite allenate, due rimonte incredibili e un derby vinto. Soccombe l’, che ha sprecato il doppio vantaggio (Lautaro e Taremi), a causa di una rimonta furiosa innescata da Leao, che ha guadagnato la punizionente di Theo, e poi da Pulisic che ha siglato il due a due momentaneo. Inzaghi rimane a sei trofei e non raggiunge Herrera e Mancini.