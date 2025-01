Abruzzo24ore.tv - Saldi invernali a Pescara: folla in centro a caccia di occasioni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Grande entusiasmo per il primo giorno di: centinaia di consumatori si riversano nelle strade dello shopping a. Si è aperta ufficialmente la stagione deiil 4 gennaio, trasformando ilcittadino in un animato crocevia di acquirenti. Tra fedeli frequentatori e curiosi turisti, la ricerca del miglior affare ha coinvolto persone di tutte le età, adi giacche, stivali, accessori per la casa, e molto altro. Le promozioni offrono sconti fino al 50%, come evidenziato dalle vetrine ancora decorate per le festività. Mentre la mattina ha visto un flusso costante di clienti, il pomeriggio ha registrato una vera e propria impennata, complici il clima sereno e l'atmosfera festosa. Secondo molti esercenti, il bilancio della giornata inaugurale è stato decisamente positivo.