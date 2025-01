Iltempo.it - "Pronti a dare la connettività più avanzata". La promessa di Musk all'Italia

a fornire all'lapiù sicura e!». Lo scrive Elonsu X, a commento del post 'Vademecum nei giorni di miseria per giornalisti non faziosì pubblicato dal suo referente in, Andrea Stroppa, dove vengono date informazioni sulla sicurezza del sistema Starlink. Intanto sul tema esplode la protesta dell'opposizione di sinistra. «La Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governono e la società SpaceX per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati».