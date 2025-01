Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi, l’uomo che insegue il killer ha qualcosa da insegnarci

“Fermati, fermati!” gridacheil presuntodell’di via. Sono pochi istanti del video pubblicato da Bergamonews. Riprendono la fuga del presunto assassino nel primo pomeriggio di venerdì 3 gennaio.All’urlo “Fermati” si associano altre voci che chiedono alin fuga di fermarsi. Molti credevano si trattasse di uno scippo, invece era l’inseguimento di un uomo che aveva appena ammazzato un altro uomo.Mi ha molto colpito la fermezza di questo signore cheuna persona con un coltello in mano. Non ha esitato un momento. Lo confesso: io non so se avrei avuto quella fermezza di farlo.Fermare un assassino. Fermare il “male”, quasi a redimerlo. Rivedo quel video e continuo a sorprendermi perché dà un’idea di cittadinanza, di città, di società, di comunità che forse non fa cronaca, che non fa titolo ma crede nel bene e lo persegue.