Ilfattoquotidiano.it - “Non hanno ucciso Charlie Hebdo”. A dieci anni dalla stage numero speciale sul tema “Ridere di Dio”

“Non”. Astrage nella redazione del giornale satirico parigino, il 7 gennaio, sarà in edicola un’edizionedella rivista di 32 pagine. “La voglia dinon scomparirà mai!”, scrive il giornale in vista dell’versario della strage perpetrata dai fratelli jihadisti Chérif e Saïd che il 7 gennaio 2015 decimarono una parte della sua redazione in rue Nicolas Appert, nel cuore di Parigi.Ildiaffronta in particolare ildi Dio”, attraverso una quarantina di vignette e caricature tra centinaia di proposte selezionate nell’ambito di un concorso internazionale. Nell’edizione consultata in anticipo dall’agenzia France Presse,si dice “increvable!”, (”indistruttibile”, “che non può morire”).