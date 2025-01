Ilfattoquotidiano.it - Luca Guadagnino si alza e se ne va durante la cerimonia dei Golden Globes 2025: era stato appena premiato “Emilia Peréz” che ha battuto “Challengers”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Italia puntava molto sul film “Vermiglio” di Maura Delpero per la vittoria nella categoria di Miglior film straniero, purtroppo però aiGlobenella stessa categoria ha vinto “Pérez”, una delle pellicole più premiate della serata con “The Brutalist”. Ma l’Italia tifava anche per.Il regista italiano ha firmato la regia di due tra i film che hanno deinteresse alle nomination deiGlobe: “” con Zendaya e “Queer” con Daniel Craig. Cinque candidature in totale tra cui miglior commedia, migliore attrice, miglior colonna sonora e miglior canzone per(con la canzone “Compress” co-scritta dastesso) e una candidatura per il miglior attore a Daniel Craig per Queer. Alla finesi è portato a casa solo il premio come miglior colonna sonora.