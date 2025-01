Quotidiano.net - Lotteria Italia 2024-2025: quando ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti e come funziona

Roma, 6 gennaio– Non solo l'Epifania. Oggi è il giorno della. Stasera, infatti, saranno estratti iche saranno comunicati durante una puntata speciale – in diretta – di 'Affari tuoi'. Mail tutto?si conosceranno le serie e i numeri fortunati? Quali sono i premi?si svolgerà l'estrazione? Ecco dunque una breve guida a quello che succederà stasera.l'abbinamento dellaad 'Affari tuoi'l'estrazione e l'abbinamento dei premi A quanto ammontano i premi di seconda e terza categoriavenduti Chi sono gli ospiti della serata di ‘Affari tuoi’ Dove controllare l'elenco deiriscuotere i premi Stefano De Martino durante la presentazione della trasmissione televisiva Affari Tuoi in onda su Rai Uno, Roma, 27 agosto