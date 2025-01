Ilfoglio.it - L'eredità letteraria di Olivier Todd

Leggi su Ilfoglio.it

Tra i grandi nomi che ha visto spegnersi l’anno passato,è uno di questi. La notte tra il 27 e il 28 dicembre 2024, alla veneranda età di 95 anni, il famoso biografo, saggista e reporter francese è deceduto nella sua casa parigina, lasciandoci un’opera monumentale. Conosciuto soprattutto per le due biografie dedicate ad Albert Camus e ad André Malraux (Gallimard, 1996 e 2001), divenute monografie di riferimento per chi volesse addentrarsi all’interno dell’opera di questi due scrittori,è stato altresì giornalista al Nouvel Observateur per il quale ha raccontato la guerra in Vietnam, all’Express dove è stato vicedirettore, infine al Times come critico letterario e ai Temps modernes di Sartre in qualità di collaboratore. La sua attività di romanziere, biografo e critico si snoda dunque lungo tutto l’asse del secondo Novecento, che l’ha visto “scalare” con il suo occhio vivido e impegnato i grandi giornali francesi e internazionali, sempre alla ricerca della verità per i fatti storici e mondani che hanno contornato la Quarta e la Quinta Repubblica transalpine.