La Befana formato internazionale di Urbania incanta mezzo mondo

, 6 gennaio 2025 – Anche quest’anno, se n’è andata via a cavallo della propria scopa volante ladi, che oggi, con un’ultima discesa dal campanile della torre civica per salutare le migliaia di persone accorse nel borgo metaurense, ha chiuso la 28ª edizione della Festa nazionale organizzata in suo onore. Tantissime le presenze, in una giornata finalmente graziata dal meteo, che ha dato la possibilità all’evento di esprimere tutto il proprio potenziale: il pienone c’è stato per ciascuno spettacolo in programma, con lunghe code all’ingresso della Casa dellae del suo Ufficio postale. Boom d’accessi anche per i Musei civici di Palazzo ducale. La Festa nazionale dellasi conferma un grande attrattore turistico: piene tutte le strutture ricettive, non solo della città, ma anche del territorio, tutto esaurito anche per ristoranti e bar.