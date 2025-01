Jannik Sinner pronto all’esordio | il n1 al mondo apre il suo 2025 in esibizione con Popyrin

Leggi su Sportface.it

Ci siamo, o quasi. Dopo settimane intere in cui a fare notizia – purtroppo – sono state in particolar modo le parole (degli altri), ora torna il campo a parlare per. Il numero uno alè ormai sbarcato da qualche giorno in Australia, mettendo subito piede a Melbourne per preparare al meglio la sua prima difesa di un titolo Slam. Già tre allenamenti sulla Rod Laver Arena (l’ultimo in condizioni indoor) per l’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, prima con il giovane aussie e figlio d’arte Cruz Hewitt, poi nei giorni successivi con Stan Wawrinka e Frances Tiafoe.Come lo scorso anno,ha deciso di preparare al meglio lo Slam Down Under senza partite ufficiali, ma con solamente un paio di esibizioni per ritrovare il ritmo partita. Un anno fa giocò lo storico evento del Kooyong, che però in questosalta per problemi organizzativi.