Inter-Milan le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana

Ci siamo! E’ tempo di un nuovo derby e questa volta sarà valido per il primo trofeostagione, la. La stracittadinaese, per l’occasione in scena all’Al-Awaal Park Stadium di Riyadh, apre ufficialmente la sfida tra Beneamata e Diavolo che in meno di un mese si affronteranno sia insia campionato, dove a spuntarla, all’andata, fu ildi Paulo Fonseca, sostituito dalla Final Four dal connazionale ed ex, Sérgio Conceição. Ledel Derby d’ArabiaLe sceltedel derby d’Oriente non si discostano dagli schieramenti visti nelle rispettive semifinali con Atalanta e Juventus; per l’Campione d’Italia, Simone Inzaghi apporterà un’unica modifica, per altro forzata, visto il forfait precauzionale di Marcus Thuram, alle prese con un leggero acciacco fisico avvertito nella gara contro i pari colori orobici: nell’ormai collaudato 3-5-2, tra i pali ci sarà il solito Sommer, autore di una doppia strepitosa parata neldi match contro l’Atalanta, che sarà protetto dal solito trio, inedito a inizio stagione, composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni.