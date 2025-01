Anteprima24.it - Inizia con una vittoria il 2025 per la Rummo: battuto il Marigliano 42-48

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPrimo match dele primadell’anno solare per laBenevento, corsara sul campo dicon il risultato di 42-48. Nel match valevole per la dodicesima giornata d’andata, le cestiste giallorosse hanno ottenuto due punti importanti in ottica classifica, riducendo il gap dalla prima posizione che ora dista solo 4 lunghezze ma con un match in meno rispetto alla capolista Campi Flegrei. Che non sarebbe stato un match semplice, nonostante la grande differenza di posizioni in classifica, era risaputo, ma Muscetta e compagne sono state brave a gestire il match e trovare quei break decisivi che hanno messo le giuste distanze sul tabellone.Come spesso accade da quando c’è coach Annecchiarico in panchina, il match viene incanalato già nel primo periodo sui giusti binari: dopo una prima fase di studio, le sannite piazzano il parziale decisivo grazie ad una difesa asfissiante e tanti contropiedi, chiudendo avanti 23-11.