Derby Inter-Milan con Leao a metà | Conceicao punta al trofeo per un motivo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha presentato il, la finale della Supercoppa Italiana, in programma stasera alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Per l'occasione, ilrecupererà - seppur a mezzo servizio - l'attaccante Rafael. Il numero 10 rossonero partirà dalla panchina e avrà un'autonomia ridotta ma, secondo il quotidiano generalista, resta pur sempre una buona notizia per il Diavolo in vista di unarabo che mette in palio il primostagionale. Oltre che un assegno di quasi 10 milioni di euro che farebbe certamente comodo mettere a bilancio e da investire sul mercato.ha recuperato dall'elongazione al flessore, ieri si è allenato in gruppo e, pertanto, potrebbe entrare a partita in corso qualora le circostanze lo richiedessero.