Sport.quotidiano.net - De Luca torna di ’moda’. Il bomber è sempre piaciuto e a Cremona gioca poco

Si inseguono le voci di mercato, nel bel mezzo della finestra invernale (lo ricordiamo, si chiuderà il 2 febbraio): tra i nomi che circolano in orbita Reggiana c’è anche una vecchia "conoscenza", ovvero Manuel De, sul taccuino granata anche l’anno scorso. Ha 26 anni ed è in forza alla Cremonese: punta forte fisicamente (alto 192 centimetri), in estate è arrivato a titolo definitivo dalla Sampdoria, firmando fino al 2028. In questa prima metà di stagione il ragazzo ha toccato il campo praticamente(18 volte), per un minutaggio, però, di soli 717’, una media di meno di 40’ a partita (ha segnato un solo gol, contro il Sudtirol). È, di fatto, la riserva di Bonazzoli. In ogni caso, la Reggiana inserirebbe una punta solo nel caso ne cedesse almeno una. La rosa ampia da sfoltire, infatti, è un diktat chiaro, e alla fine di questo mercato la Reggiana inserirà menotori di quanti ne cederà (che ci riesca).