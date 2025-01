Top-games.it - Cicciogamer89 aggredito da un cornetto ti sblocco un ricordo

Sono passati ormai anni dal celebre fatto:da unalla Nutella. Ed oggi, volevo semplicemente sbloccarti unsul fatto che all’epoca aveva sconvolto Youtube Italia. Il fattaccio accadeva nel 2016 ed in quei giorni c’è chi ha riso e chi si è indignato.dalalla NutellaNel lontano Ottobre del 2016si trovava al Romics, la celebre fiera di Roma. Mentre il nostro eroe firmava autografi e scattava selfie con i suoi fan è successa la tragedia. Nel bel mezzo degli spazi della fiera unvola nell’aria e colpisce proprio Cicciogamer in volto. Molti ancora si domandano se ilfosse al cioccolato o alla Nutella.Ovviamente, nonostante l’ironia del articolo cose di questo genere non si devono mai e poi mai fare, che siano aggressioni minori o aggressioni vere e proprie.