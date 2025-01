Ilrestodelcarlino.it - Atterrata la Befana a Pesaro: mille in piazza per la Vecchina

, 6 gennaio 2024 – “Guardate in alto, c'è la”: è stato il coro di voci che si è sentito non appena i fari della Biosfera, indel Popolo, sono stati puntati verso il tetto del Comune di, con unapronta a volare in mezzo ai bambini ed ai loro genitori. Oggi, infatti, la, dopo tutti i suoi giri intorno al mondo, ha deciso di prendersi una piccola pausa e fermarsi a, per portare a tutti i bambini, e forse anche a qualche genitore, dolcetti e chicche. Laformato internazionale di Urbania incanta mezzo mondoLuca Discesa dal Municipio A causa del suo mal di schiena, probabilmente dovuto all'età e ai reumatismi, però, per scendere dal tetto laha dovuto trovarsi un ‘vice’, ossia il vigile del fuoco Luca Piergiovanni. Con tantissime acrobazie e sorrisi, il pompiere ha aiutato la signora dei dolcetti in questa performance, lasciando tutti quanti adocchi spalancati e con il naso all'insù: "È stato molto divertente - ha commentato Luca -, perché sentire la folla di sotto che urlava ‘’ mi ha fatto emozionare.