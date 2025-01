Golssip.it - Al via la serie inedita Zorro su Canale 5, con Miguel Bernardeau da martedì 7 gennaio

Leggi su Golssip.it

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Super-eroe ante litteram, il prodeè protagonista di un gustoso reboot, in onda dain prima serata - in prima visione assoluta ed esclusiva - su5. Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna,vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. L'impatto del personaggio creato da Johnston McCulley, nel 1919, è tale da aver ispirato le figure di tanti protagonisti dei fumetti USA, in particolare il mitologico Batman. La- prodotta da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios, composta da dieci episodi da 52' - vede protagonisti, che interpreta Don Diego de la Vega alias(conosciutissimo, quale star dellacult Élite); Luis Tosar, nel ruolo di Don Alejandro de la Vega (Miami Vice, Mr.