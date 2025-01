Lanazione.it - A Empoli il ‘salvataggio’ della Befana. Emozione in piazza con dolci per tutti

(Firenze), 6 gennaio 2025 – Il tradizionale appuntamento con lainFarinata degli Uberti ha colorato il pomeriggio del 6 gennaio a. Dopo il corteo dei Magi, a curaCompagnia di Sant’Andrea-Volo del Ciuco con partenza dal palazzo delle Esposizioni, c’è stata la parata delle Befane, dei Befani, delle Befanine e dei Befanini.i partecipanti erano vestiti in costumi tradizionali e colorati, creando uno spettacolo suggestivo che incanterà il pubblico. Il momento clou alle 18 con la calata, ‘salvata’ dai Vigili del Fuoco del distaccamento di. Dalla sommità del campanileCollegiata di Sant'Andrea, la simpatica nonnina è scesa con la sua scopa per incontrare i bambini e portare loro un sorriso. Al termine,i bambini presenti hanno ricevuto chicchi e calze come regalo simbolico per salutare il magico arrivo dell’Epifania.