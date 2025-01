Lortica.it - Vannacci ad Arezzo in visita a Mugnai: «la difesa è sempre legittima»

Il generale Roberto, nel secondo anniversario della morte di Gezim Dodoli, si è recato adper esprimere solidarietà a Sandro, accusato di omicidio per aver sparato al vicino che stava demolendo la sua casa con una ruspa., in ascesa politica con il movimento "Il mondo al contrario" e attualmente nella Lega, dichiara fiducia nella magistratura e nella legittimità della.Laavviene in un contesto di sostegno locale, con un comitato guidato dal parroco di San Polo., pur apprezzando il gesto, sottolinea l'importanza di distinguere tra giustizia e politica.