Ilfattoquotidiano.it - Un uomo voleva impiccarsi, Luis Suarez lo salva: così l’attaccante chiamato dalla polizia riesce a evitare il suicidio

, fenomenale attaccante ex Liverpool e Barcellona, è stato protagonista di un clamorosotaggio in Uruguay. Il suo intervento è risultato decisivo, infatti, per impedire ildi undi 49 anni.Il centravanti, oggi all’Inter Miami insieme a Leo Messi, si trova attualmente in vacanza nel suo paese a Solymar, vicino a Ciudad de la Costa, dove possiede una casa. Sabato 4 gennaio è stato contattatoe da un gruppo di psicologi per cercare di convincere questa persona (che si trovava in zona) a nona un albero dove si era arrampicato.non si è tirato indietro, presentandosi sul luogo isolato, pieno di dune, ai piedi di un albero alto 6 metri su cui l’si era arrampicato venerdì sera.Quasi 20 ore dopo, sabato pomeriggio, l’si è convinto a scendere.