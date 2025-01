Sport.quotidiano.net - Un rinforzo in mediana per Italiano. Piace Asllani: pista molto difficile

E’ partito Jesper Karlsson: è ufficiale il passaggio in prestito secco al Lecce dell’esterno offensivo svedese, sbarcato ieri in Salento. Con la sua uscita, il Bologna apre un posto in lista per il ritorno a fine mese di Cambiaghi. La maglia numero 10 rimarrà vacante, almeno per un po’, anche se il Bologna ha in mente almeno un acquisto per gennaio, un paio se ci saranno le condizioni. Saputo ha dato l’ok a eventuali investimenti che possano migliorare la squadra per la rincorsa all’Europa e il colpo la dirigenza medita di piazzarlo a centrocampo. Coi rientri di Aebischer ed El Azzouzi, almeno uno tra i centrocampisti a disposizione è di troppo. Il nazionale marocchino è ai box da sei mesi e non può dare garanzie sul quando ritroverà la condizione e neppure ci sono certezze sul fatto che possa trovare una sistemazione in prestito.