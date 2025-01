Superguidatv.it - “Un passo dal cielo 8”, intervista a Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Raz Degan

Con il nuovo anno, riparte la fiction Rai. Tra i titoli più attesi c’è sicuramente “Undal”, una serie che negli anni ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. I nuovi episodi dell’ottava stagione andranno in onda a partire dal 9 gennaio in prime sei serate su Raiuno. Al fianco dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, interpretati daed Enrico Ianniello, ritroviamonei panni di Nathan sempre più alla ricerca delle proprie origini. Due le new entry: Nino Frassica nel ruolo del magico Nino, zio di Carolina, moglie di Vincenzo Nappi e Razal suo ritorno in tv dopo anni nei panni del ricercatore Stephen Andeen. Una stagione che si conferma ancora una volta avvincente, ben scritta e con colpi di scena che faranno letteralmente impazzire i fan.