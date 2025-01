Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2025 ore 12:30

LuceverdeBuongiornoscarso sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 oggi domenica 5 gennaio presso la Basilica di San Paolo fuori le mura il rito l’apertura della Porta Santa mentre alle 12 la recita della preghiera dell’angelo se la benedizione Apostolica ai fedeli di Papa Francesco in piazza San Pietro prevista la partecipazione di numerosi fedeli con possibili difficoltà alstasera all’Olimpico il derby-lazio rafforzato le misure in tutta l’area del Foro Italico già scattati i provvedimenti relativi alla viabilità inevitabili le ripercussioni a Flaminio al della Vittoria soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da me Barbara viene tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità