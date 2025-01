Lanazione.it - Tra salute e divertimento. Torna il Palio del marciatore. La classica CorriPegazzano

Dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno, riprende oggi l’attività della camminata ludico motoria e della corsa o marcia non competitiva deldeledito dal Comitato Marce della Spezia e della Lunigiana. "Scopo principale delle camminate – spiegano dal direttivo – è quello di andare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, con spirito di amicizia e allo stesso tempo praticare attività ludico motoria che porta tanti benefici nel nostro organismo". Il primo appuntamento dell’anno è a Pegazzano, con partenza dalla palazzina ex Arcimboldo, dove vi è la sede del Comitato Marce con la classicissima ‘’, che vuole anche ricordare il giovane Pier Manlio Bibiano, scomparso prematuramente. "Pier Manlio era un ragazzo pieno di entusiasmo e si era avvicinato al mondo delle marce in giovane età, già da subito aveva ricoperto, per le sue doti organizzative ed umane, ruoli importanti nel Comitato Marce, diventandone nel corso degli anni anche vicepresidente.