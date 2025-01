Oasport.it - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2025: gli accoppiamenti del KO system. Sfida non impossibile per Insam

Si preannuncia una roventea tre in casa Austria tra Stefan Kraft, Jan Hoerl e Daniel Tschofenig anell’ultimo atto della 73madei Quattro. I primi tre della classifica generale sono racchiusi infatti in 1.3 punti dopo la terza tappa di Innsbruck, presentandosi così alla gara conclusiva in una situazione di sostanziale parità.Kraft, leader provvisorio del Vierschanzentournee, ha dettato legge quest’oggi sul Paul-Außerleitner-Schanze infliggendo distacchi abissali alla concorrenza in qualificazione e candidandosi al ruolo di favorito principale per la vittoria insieme allo svizzero Gregor Deschwanden (3° ma penalizzato dalle valutazioni dei giudici a causa di un atterraggio impreciso).Tutti i big hanno superato agevolmente il taglio e non si devono preoccupare degli avversari da affrontare domani nella prima serie, visto che l’obiettivo è quello di salire sul podio e soprattutto vincere la