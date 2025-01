Oasport.it - Sci alpino, Martina Peterlini: “Nella seconda manche proverò ad attaccare da cima a fondo”

è l’unica italiana qualificata per ladello slalom speciale femminile di Kranjska Gora, in Slovenia, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci: la ventisettenne roveretana chiude la prima run al 13° posto, a 1?52 dalla coppia al comando, composta dalla croata Zrinka Ljutic e dalla svizzera Wendy Holdener, prime a pari merito in 50?82.Non si sono qualificate per larun le altre cinque azzurre in gara: Lucrezia Lorenzi è 33ma a 2?61, proprio davanti a Lara Della Mea, 34ma a 2?67, ed a Vera Tschurtschenthaler, 36ma a 2?70. Più indietro Giorgia Collomb, 43ma a 3?13, e Marta Rossetti, 51ma a 3?38.Le impressioni di, confidate al sito federale: “Sono partita bene,parte ho cercato di chiudere ladopo le uscite delle ultime gare e, se pensi ad arrivare, in slalom non vai veloce.