Roberto Vecchioni | Luci a San Siro non c’entra niente con lo stadio Mio figlio Arrigo? Soffriva nel vedermi bere

La donna di cui cantaina Sanè stata il primo vero amore del cantautore lombardo. A rivelarlo è lui stesso in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. «Siamo stati insieme quattro anni. Non è stata la mia prima volta, ma fu con lei la scoperta del sesso, un’emozione fortissima. Quando mi lasciò fu terribile. Mi pareva di aver perso l’unica donna del mondo», raccontanell’intervista. La canzone nasce in realtà quando lui era al Centro addestramento reclute di Casale Monferrato, definito «un luogo di una tristezza spaventosa».Le vere «a Sanracconta che fu lasciato dalla sua ragazza proprio due giorni prima di partire per il militare. E fu proprio lì che nacquea San, uno dei brani più celebri del suo repertorio musicale.