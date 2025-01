Agi.it - L'omaggio a Piersanti Mattarella 45 anni dopo l'agguato mafioso

AGI - Piersanti Mattarella, il presidente della Regione dalle "carte in regola", ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, verrà ricordato lunedì 6 genanio a Palermo e nella natia Castellammare del Golfo, quarantacinqueil delitto. Una corona di fiori sarà sistemata nel luogo dell', accanto all'abitazione di via Libertà, nel capoluogo siciliano, alla presenza dei familiari e delle autorità.anche a Castellammare del Golfo dove Piersanti Mattarella è nato il 24 maggio del 1935; alle ore 11, il sindaco Giuseppe Fausto guiderà il corteo che, dall'ingresso del cimitero, raggiungerà la chiesetta dove sarà deposta una corona d'alloro sulla tomba. Seguirà un momento di preghiera. "Piersanti Mattarella è stato un concittadino dall'alto profilo politico e umano - dice il primo cittadino - ricordare il suo modello di uomo e politico, permeato dal senso di responsabilità e dalla lungimiranza strategica, significa tramandare il suo esempio di impegno civile e rigore istituzionale in favore della legalità, onorando la memoria di Piersanti ma anche quella di tutte le vittime di mafia".