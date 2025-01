LIVE – Slalom femminile Kranjska Gora 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedellogigante di, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di scigara del 2025 anche tra i pali stretti dopo il gigante di ieri che ha visto dominare Sara Hector. La svedese proverà a salire nuovamente sul podio ma non sarà facile, perché le avversarie sono agguerrite, a cominciare da Zrinka Ljutic. La croata classe 2004 ha centrato la settimana scorsa a Semmering lavittoria in carriera, e punta al bis nella vicina Slovenia sul ghiaccio della Podkoren.Attenzione anche a Camille Rast,in classifica generale e che ha già vinto in stagione, e a Lara Colturi,ieri in gigante. Possibili sorprese infine la tedesca Lena Duerr e l’austriaca Katharina Liensberger. In totale sono sei le atlete italiane presenti, con Giorgia Collomb e Lara Della Mea che ci riproveranno dopo il gigante di ieri, dove la tarvisiana ha centrato un buon 19esimo posto.