La Sinner-mania ha rilanciato il tennis in Italia | prevendite dei tornei triplicate e 55% di share in tv nel 2024

Ilè stato l’anno dell’esplosione delin tv, e non solo. Grazie anche a Jannik, c’è stata una notevole crescita dei biglietti acquistati per ie dellotelevisivo, che ha portato anche a un numero maggiore di iscrizioni per uno sport che aveva vissuto inanni complicati.La crescita delin: numeri da record nelLa Gazzetta dello Sport scrive:Si è innestato inun circolo virtuoso che ha consentito alla Federazionenae padel di sfruttare idelle stelle come veicoli promozionali e macchine da soldi. Grazie a questi successi organizzativi, tra il 2021 e il 2023 i bilanci federali hanno generato 33 milioni di profitti, 6 volte in più di quanto fatto tra il 2012 e il 2020. Gli Internazionali d’sono stati risanati e rilanciati, al rango dell’élite appena sotto gli Slam: la prevendita 2025 vola oltre il +50%.