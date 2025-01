Ilnapolista.it - Kvaratskhelia e Vlahovic, due situazioni logore e in stallo contrattuale. In tempi di calciomercato, non si sa mai

Leggi su Ilnapolista.it

, duee in. Indi, non si sa maiPazza idea. Ma nemmeno tanto. Oggi per capire le eventuali mosse di mercato vale il principio base degli investigatori che cercano di stanare le mega organizzazioni criminali: follow the money. Segui i soldi. Il percorso che potrebbero fare vendendo due calciatori pregiati a gennaio, prima che entrino nel confine della scadenza di contratto. E i due casi sono. Con un distinguo: il contratto del georgiano scadrà nel 2027; quello del serbo nel 2026. Ma non dimentichiamo mai la sentenza che recentemente ha scombussolato il calcio e gli studi legali dei club. Sentenza di cui nessuno parla: la sentenza Diarra.Per ora siamo al fantamercato. Sono considerati calciatori insostituibili.