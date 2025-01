Inter-news.it - Inzaghi e l’Inter sono a caccia di record. La finale vale molto di più – TS

si apprestano a giocare ladi Supercoppa contro il Milan a Riad. C’èin ballo in questa partita, tra cui dueche interessano siache il tecnico Simone. Insieme al TuttoSport vediamo di quali traguardi si tratta.di Simone, dopo aver battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dominando in lungo e largo il match, è pronta per lacontro il Milan.accede per la quarta volta consecutiva alladi Supercoppa, competizione per ora vinta 3 volte consecutivamente. Una vittoria contro i cugini porterebbe lo storico dei nerazzurri e dia 4 finali vinte di seguito. L’allenatore delraggiungerebbe due mostri sacri a quota 7 titoli come Roberto Mancini ed Helenio Herrera. Bisogna riconoscere che il peso dei trofei però è differente.